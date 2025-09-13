GRABADO el 13-09-2025

Terremoto de 7,4 sacude Rusia LR

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió la región de Kamchatka, en el este de Rusia, la madrugada del jueves. El epicentro se ubicó a más de 110 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, en una zona altamente sísmica del país.

Aunque se activó inicialmente una alerta de tsunami, esta fue levantada poco después. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños materiales graves, pero las autoridades mantienen vigilancia ante posibles réplicas.

Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Primeros Auxilios

Fallecimiento del fotógrafo Martín Chambi

Día del Programador Informático

Nacimiento de Francisco de Paula González Vigil

Semana de la Cocina Peruana

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

