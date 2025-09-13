GRABADO el 13-09-2025

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA HNewsLR

En esta entrevista exclusiva, el abogado Luciano López responde a la Junta Nacional de Justicia tras el informe que plantea la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Analizamos los argumentos legales, el impacto en el Ministerio Público y lo que esta decisión podría significar para la independencia de la justicia en el Perú.

No te pierdas este diálogo clave sobre el futuro del sistema judicial.

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

