GRABADO el 13-09-2025

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA AL ABOGADO DE LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA HNewsLR

En esta entrevista exclusiva, el abogado Luciano López responde a la Junta Nacional de Justicia tras el informe que plantea la suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.



Analizamos los argumentos legales, el impacto en el Ministerio Público y lo que esta decisión podría significar para la independencia de la justicia en el Perú.



No te pierdas este diálogo clave sobre el futuro del sistema judicial.



