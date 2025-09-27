UCRANIA acusa a RUSIA de DESCONECTAR CENTRAL NUCLEAR de red eléctrica de ZAPORIYIA LR
Ucrania acusó este sábado 27 de septiembre a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días y de intentar "robarla" enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad. "Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear", declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.
