La ÚNICA potencia de LATAM que COMPITE con CHINA NewsLR
Gigante industrial. Este país escaló al noveno puesto global en producción
acero, superando los 33 millones de toneladas anuales y exportando a mercados exigentes como Estados Unidos.
Brasil anunció una inversión de R 8.000 millones (1.500 millones USD) para modernizar plantas e impulsar tecnologías eficientes.
¿Se mantendrá Brasil como la potencia de acero más importante de América Latina en los próximos años?
Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a La República.
