GRABADO el 01-10-2025

CURWEN EN LA REPÚBLICA Nuevo GENERAL PNP vinculado con el 'MONSTRUO', LA RESISTENCIA y 'Chibolín'

Hoy en CurwenEnLaRepública: El nuevo comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afronta cuestionamientos por presuntos vínculos con integrantes de La Resistencia, el expresentador Andrés Hurtado Chibolín e incluso con la red criminal de El Monstruo. Además, Dina Boluarte tilda de vándalos y vagos a los jóvenes de la Generación Z, mientras que en EE.UU. un juez desestima la estrategia de la MML contra Rutas de Lima.



