La desesperación se apodera de Yolanda Chapoñán, madre de Gianella Chapoñán Villanueva, una joven de 18 años que desapareció el pasado martes tras dirigirse a su instituto en Pueblo Libre. Según su madre, Gianella reportó haber llegado al centro de estudios por la mañana y más tarde envió un mensaje indicando que demoraría debido a un trabajo práctico. Sin embargo, su último contacto fue a las 6:46 p.m., cuando envió una fotografía desde un paradero cercano a la Plaza San Miguel, anunciando que tomaría un vehículo para regresar a casa.



El padre de Gianella, quien la dejó como de costumbre en un paradero de Independencia, asegura que la joven nunca llegó al instituto. Su madre, acostumbrada a recibir fotos y mensajes de su hija en el trayecto, no notó nada fuera de lo común hasta que dejó de tener noticias de ella. “Todos los días le pido a Dios que aparezca mi hija. He ido a buscarla por todos lados, pero no hay rastros”, expresó entre lágrimas.



Como parte de las diligencias, la familia, acompañada por la Policía, acudió a la vivienda de un joven que sería su enamorado. Según la madre, en junio de este año Gianella dejó su hogar para vivir con él, pero en esta ocasión, el joven aseguró desconocer su paradero. Las investigaciones ahora están en manos de la Dirincri, que ha tomado el caso y se encuentra revisando pistas para localizarla.



LLAMADO A LAS AUTORIDADES



La familia de Gianella hace un llamado urgente a las autoridades para que aceleren la búsqueda y, a la población, para brindar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla. “No descansaré hasta saber dónde está mi hija”, afirmó la madre, quien mantiene la esperanza de que Gianella regrese sana y salva.





Ingresa a http://ptv.pe/429621 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 07/12/2024



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Noticias adicionales en 24 Horas

24 horas Las Fuerzas Armadas ya resguardan las calles de Gamarra por Estado de Emergencia (2)

Juliaca: encendido de árbol de Navidad casi termina en tragedia

24 HORAS Las Fuerzas Armadas ya resguardan las calles de Gamarra por Estado de Emergencia

En pleno horario de almuerzo: Asaltan chifa en VES

Circuito Mágico del Agua: árbol de Navidad con tecnología LED será exhibido hasta el 5 de enero

Joven pide ayuda para recuperar a gatito que fue “secuestrado” en Surco

¡Con grandes novedades! Panamericana Televisión lanza su preventa 2025

24 horas Banda “La Batería de SJL” extorsiona a madres de una olla común y les exigen 10 mil soles

24 horas Sin importar el clima: Aprovechan el feriado para ir a la playa

Pueblo Libre: reportan desaparición de joven estudiante de cosmetología

24 HORAS Congresista Rosselli Amuruz y Paul García se casaron

24 horas Cuidado con los falsos deliverys: Ahoras tienen a los condominios en la mira

Cajamarca: niña es captada robando al interior de tienda

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 07 DE DICIEMBRE DEL 2024

La Victoria: “tenderas” usan niña para robar en tienda de ropas

Además hoy día 08 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de 24 Horas

Todos los videos desde el canal 24 Horas en Youtube.