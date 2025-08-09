GRABADO el 10-08-2025

¿QUIÉN debe LIDERAR la investigación CRIMINAL en Perú? ROTATIVARPP ENTREVISTA

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ministerio Público contra cuatro decretos legislativos y la Ley 32130, que delega la conducción de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional





Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 10/08/2025 ADNRPP.

AREQUIPA espera recibir 50 MIL TURISTAS en su mes de aniversario ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿QUIÉN debe LIDERAR la investigación CRIMINAL en Perú? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 10/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 10/08/2025.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 10/08/2025 DOMINGOFIESTARPP.

¿Qué se sabe de la desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez? RPPDESPACHO DESPACHO.

Madre de KYLIAN MBAPPÉ elogió labor femenina en Ancón RPPDESPACHO DESPACHO.

Gaspar Morán: "Tenemos más de un millón de viviendas censadas" ENFOQUERPP ENTREVISTA.

¿Quién es Hatman y por qué persigue a madre e hija? shortrpp.

¿Qué se mostró durante el Día del Perú en la Expo Osaka-Kansai 2025? ENFOQUERPP ENTREVISTA.

¿Qué significa la nota de protesta del Perú a Colombia por el incidente aéreo? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 9/08/2025.

INEI se pronuncia tras desaparición de empadronadora en La Libertad RPPDESPACHO DESPACHO.

¿Cómo afecta al país la parálisis de miles de proyectos estatales? ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.