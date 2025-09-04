GRABADO el 04-09-2025

UNESCO reconoce a Migraciones como Registro Peruano Memoria del Mundo



Un momento histórico. Unesco otorgó reconocimiento a la Superintendencia Nacional de Migraciones como Registro de Memoria Peruana al incorporar las fichas de 5 mil inmigrantes, entre ellos las de importantes personajes.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Perú vs. Uruguay.

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.

Las 5 del día: promulgan Ley que protege del despido a trabajadores con cáncer.

UNESCO reconoce a Migraciones como Registro Peruano Memoria del Mundo.

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.

Carrera solidaria 8K "Corriendo por una infancia feliz ".

Fallo Conmebol : cuartos de final Copa Sudamericana y el rival de Alianza Lima.

Beca 18: 20 mil oportunidades de estudios superiores para 2026.

¡Hallazgo en Lima! entierros de cultura preinca en Surco.

Andina en Regiones: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco.

Tensión en el Caribe : ¿Qué podría seguir tras ataque de EEUU a barco con drogas venezolano?.

China celebra 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.