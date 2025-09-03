GRABADO el 03-09-2025

Andina en Regiones: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco

Trujillo: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco
Arequipa: capacitan a pobladores del Colca en tejido a máquina y patronaje
Iquitos: vía principal genera peligro tras mal estado de pista





Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
X https://x.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina
Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina
Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Perú vs. Uruguay.

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.

Las 5 del día: promulgan Ley que protege del despido a trabajadores con cáncer.

UNESCO reconoce a Migraciones como Registro Peruano Memoria del Mundo.

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.

Carrera solidaria 8K "Corriendo por una infancia feliz ".

Fallo Conmebol : cuartos de final Copa Sudamericana y el rival de Alianza Lima.

Beca 18: 20 mil oportunidades de estudios superiores para 2026.

¡Hallazgo en Lima! entierros de cultura preinca en Surco.

Andina en Regiones: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco.

Tensión en el Caribe : ¿Qué podría seguir tras ataque de EEUU a barco con drogas venezolano?.

China celebra 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu

video

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov

video

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov

video

Perú vs. Uruguay

video

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026

video

Las 5 del día: promulgan Ley que protege del despido a trabajadores con cáncer

video

UNESCO reconoce a Migraciones como Registro Peruano Memoria del Mundo

video

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real

video

Carrera solidaria 8K "Corriendo por una infancia feliz "

video

Fallo Conmebol : cuartos de final Copa Sudamericana y el rival de Alianza Lima

video

Beca 18: 20 mil oportunidades de estudios superiores para 2026

video

¡Hallazgo en Lima! entierros de cultura preinca en Surco

video

Andina en Regiones: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco

video

Tensión en el Caribe : ¿Qué podría seguir tras ataque de EEUU a barco con drogas venezolano?

video

China celebra 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día Internacional del Taekwondo

Día Internacional del Taekwondo

Creación Política del departamento de San Martín

Creación Política del departamento de San Martín

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

Festividad de San Francisco del distrito de Pión en Chota (Cajamarca)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 04 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo