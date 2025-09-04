GRABADO el 04-09-2025

Perú vs. Uruguay

EnVivo : Perú quedó listo para enfrentar hoy a Uruguay en la penúltima fecha de Eliminatorias. La Bicolor se juega la vida en el Centenario, en un escenario en el que los charrúas quieren asegurar su cupo al mundial 2026. Perú presentará el once de Ibañez sin Zambrano. Comenta la jornada, la periodista de deportes Margarita Rivera Monforte, directora de elpoli.pe

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Choque múltiple en Variante de Pasamayo deja 12 heridos.

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas.

Normas Legales: aprueban Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Las 5 del día: cerca de cinco millones de viviendas fueron censadas.

Christian Meier y Mistura, su reciente película.

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación.

Acción Popular: Elecciones internas y sus candidatos.

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas.

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.

Perú vs. Uruguay.

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.

Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Choque múltiple en Variante de Pasamayo deja 12 heridos

video

Agencia Espacial del Perú lanza aplicativo con imágenes satelitales que integra IA

video

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas

video

Trujillo: atentado deja 11 heridos y decenas de viviendas dañadas

video

Normas Legales: aprueban Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano

video

Las 5 del día: cerca de cinco millones de viviendas fueron censadas

video

Christian Meier y Mistura, su reciente película

video

Vía Expresa Sur: avanzan obras de pavimentación

video

Acción Popular: Elecciones internas y sus candidatos

video

¡Con tecnología! Sucamec refuerza el control para frenar tráfico de armas

video

Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov

video

Perú vs. Uruguay

video

Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026

video

Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real

video

Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo