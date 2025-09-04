Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu
Cusco: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu
Trujillo: avanza al 80 obra vial de avenidas América Oeste y Jesús de Nazareth
Iquitos: verano amazónico atrae turismo local y extranjero en playa Muyuna
Las 5 del día: Controlan incendio forestal en Parque Arqueológico de Machu Picchu.
Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.
Azerbaiyán : Entrevista al viceministro de RR.EE. Pleniponteciario, Elnur Mammadov.
Perú vs. Uruguay.
Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026.
Las 5 del día: promulgan Ley que protege del despido a trabajadores con cáncer.
UNESCO reconoce a Migraciones como Registro Peruano Memoria del Mundo.
Aplicativo móvil de Sucamec para controlar armas y explosivos en tiempo real.
Carrera solidaria 8K "Corriendo por una infancia feliz ".
Fallo Conmebol : cuartos de final Copa Sudamericana y el rival de Alianza Lima.
Beca 18: 20 mil oportunidades de estudios superiores para 2026.
¡Hallazgo en Lima! entierros de cultura preinca en Surco.
Andina en Regiones: impulsan campaña de limpieza de playas en Huanchaco.
Tensión en el Caribe : ¿Qué podría seguir tras ataque de EEUU a barco con drogas venezolano?.
China celebra 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.
