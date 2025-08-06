GRABADO el 06-08-2025

Putin recibe a enviado de Trump a dos días del ultimátum por Ucrania LR

A solo dos días de que venza el ultimátum de Donald Trump a Moscú para cesar su ofensiva sobre Ucrania, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, sostuvo una intensa reunión de tres horas con Vladimir Putin en el Kremlin. Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, medios rusos y estadounidenses revelan que el Kremlin evalúa una moratoria parcial en los ataques aéreos sobre Kiev. Sin embargo, las exigencias de Putin siguen firmes y la posibilidad de una tregua parece lejana.



