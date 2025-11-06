GRABADO el 06-11-2025

Lesly Shica, titular del Midis, en exclusiva con Expreso: Alimentación escolar es prioridad

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo

Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501

Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/

Síguenos en redes sociales y canales de difusión:

Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso

Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/

X: https://x.com/ExpresoPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes

Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra

WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O

Desde Diario Expreso

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

Alfonso López Chau ofrece reinscribir a mineros informales expulsados del Reinfo.

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

Lesly Shica, titular del Midis, en exclusiva con Expreso: Alimentación escolar es prioridad.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

PJ ORDENA NUEVAMENTE SUSPENDER COBRO DE PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

Embajadores de CADE Universitario proponen acciones para contribuir al desarrollo del país.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda.

FORO VIRTUAL La importancia de investigar a candidatos antes de votar EXPRESO.

CADE Ejecutivos 2025 se inaugura en el Centro de Convenciones de Lima EXPRESO.

GOBIERNO EVALÚA ENTREGARLE SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ INVITADO: MIGUEL RODRÍGUEZ MACKAY.

Inauguración oficial del CADE Ejecutivos 2025.

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país.

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Expreso

video

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE

video

Alfonso López Chau ofrece reinscribir a mineros informales expulsados del Reinfo

video

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE

video

Lesly Shica, titular del Midis, en exclusiva con Expreso: Alimentación escolar es prioridad

video

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE

video

PJ ORDENA NUEVAMENTE SUSPENDER COBRO DE PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA

video

Embajadores de CADE Universitario proponen acciones para contribuir al desarrollo del país

video

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE

video

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda

video

FORO VIRTUAL La importancia de investigar a candidatos antes de votar EXPRESO

video

CADE Ejecutivos 2025 se inaugura en el Centro de Convenciones de Lima EXPRESO

video

GOBIERNO EVALÚA ENTREGARLE SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ INVITADO: MIGUEL RODRÍGUEZ MACKAY

video

Inauguración oficial del CADE Ejecutivos 2025

video

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país

video

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo