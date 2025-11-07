GRABADO el 07-11-2025

Ian Vásquez, del Cato Institute, afirma que Perú podría crecer 7 si aumenta su libertad económica

Desde Diario Expreso

Ian Vásquez, del Cato Institute, afirma que Perú podría crecer 7 si aumenta su libertad económica.

Eva Arias, de Minera Poderosa, advierte que la burocracia impide aprovechar precios del cobre y oro.

Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú, alerta sobre riesgos de irresponsabilidad fiscal al 2030.

"Bajaremos el impuesto a la renta y el IGV" Entrevista exclusiva a Carlos Espá.

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

LAS PROPUESTAS DE PORKY INVITADO: RAFAEL LÓPEZ ALIAGA.

LAS PROPUESTAS DE PORKY INVITADO: RAFAEL LÓPEZ ALIAGA.

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

Alfonso López Chau ofrece reinscribir a mineros informales expulsados del Reinfo.

Lesly Shica, titular del Midis, en exclusiva con Expreso: Alimentación escolar es prioridad.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

PJ ORDENA NUEVAMENTE SUSPENDER COBRO DE PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

Embajadores de CADE Universitario proponen acciones para contribuir al desarrollo del país.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

