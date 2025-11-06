GRABADO el 06-11-2025

LAS PROPUESTAS DE PORKY INVITADO: RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Ian Vásquez, del Cato Institute, afirma que Perú podría crecer 7 si aumenta su libertad económica.

Eva Arias, de Minera Poderosa, advierte que la burocracia impide aprovechar precios del cobre y oro.

Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú, alerta sobre riesgos de irresponsabilidad fiscal al 2030.

"Bajaremos el impuesto a la renta y el IGV" Entrevista exclusiva a Carlos Espá.

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

CADE EJECUTIVOS 2025 - JUEVES 06 DE NOVIEMBRE.

Alfonso López Chau ofrece reinscribir a mineros informales expulsados del Reinfo.

Lesly Shica, titular del Midis, en exclusiva con Expreso: Alimentación escolar es prioridad.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

PJ ORDENA NUEVAMENTE SUSPENDER COBRO DE PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

Embajadores de CADE Universitario proponen acciones para contribuir al desarrollo del país.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE NOVIEMBRE.

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

