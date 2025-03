GRABADO

ÓSCAR IBÁÑEZ CRITICA EL ESTADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL Depor

No pudieron entrenar . Óscar Ibáñez comentó que la cancha del Estadio Nacional sigue en mal estado, por lo que prefirieron ir a Videna para no empeorar la situación para mañana.



seleccionperuana perúvsbolivia eliminatorias2025



Desde Diario Depor

Además hoy día 21 de Marzo en el calendario del Perú.

