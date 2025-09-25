GRABADO el 25-09-2025

¡DESESPERADA! DELIA ESPINOZA ACUDE A CIDH PARA ANULAR SU SUSPENSIÓN INVITADO: LUIS PACHECO

Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo



Suscríbete a nuestro canal: / expresotv1501



Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/



Síguenos en redes sociales y canales de difusión:



Facebook: / diario.expreso



Instagram: / diarioexpreso



X: https://x.com/ExpresoPeru



TikTok: / diarioexpreso. .



Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra



WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029...

Desde Diario Expreso

MUNICIPALIDAD DE LIMA DENUNCIA A VÁNDALOS DE LA 'GENERACIÓN Z' INVITADO: VÍCTOR GARCÍA TOMA.

¡VIOLENTO ASALTO ! Delincuentes se llevan 7 mil soles en segundos ..

Alejandro Muñante cuestiona a fiscales del equipo Lava Jato por no ir al Congreso.

¡ FuerteTERREMOTO EN FILIPINAS ! Imágenes impactantes .

Norma Yarrow responde ante negativa de Tomás Gálvez: ''Se le arrugaron las boloñas''.

JOSÉ MIGUEL CASTRO, TESTIGO CONTRA SUSANA VILLARÁN, FUE SILENCIADO INVITADO: JORGE VILLENA.

Norma Yarrow respalda ley de jueces sin rostro ante casos de criminalidad sistemática.

Patricia Juárez respalda que José Domingo Pérez siga en caso Susana Villarán.

Congresista Eduardo Salhuana rechaza violencia contra la PNP y acusa a ONG de manipular derechos.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, confirma próxima ley orgánica del Ministerio Público.

¡VIOLENTA MARCHA! Policía sufre quemadura en protesta .

VIOLENTA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Y COBARDÍA DE TOMÁS GÁLVEZ GASTÓN RODRÍGUEZ Y RODRIGO RURUSH.

ESTADOS UNIDOS ENVIARÁ CARTA DE QUEJA AL PERÚ POR TREN LIMA-CHOSICA INVITADO: ISMAEL BENAVIDES.

¡DESESPERADA! DELIA ESPINOZA ACUDE A CIDH PARA ANULAR SU SUSPENSIÓN INVITADO: LUIS PACHECO.

CAYÓ 'EL MONSTRUO' : ¿Qué se sabe de su llegada a Perú ?.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.