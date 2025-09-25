GRABADO el 25-09-2025

CAYÓ 'EL MONSTRUO' : ¿Qué se sabe de su llegada a Perú ?

Erick Moreno Hernández fue capturado en Paraguay. Una vez que llegue a suelo peruano, deberá responder ante la justicia nacional por los delitos que ha sido condenado. loúltimo noticiasperu pnp pnpperu elmonstruo paraguay extorsión cononorte

¡DESESPERADA! DELIA ESPINOZA ACUDE A CIDH PARA ANULAR SU SUSPENSIÓN INVITADO: LUIS PACHECO.

CAYÓ 'EL MONSTRUO' : ¿Qué se sabe de su llegada a Perú ?.

¡RETROCEDIÓ! TOMÁS GÁLVEZ ANUNCIA QUE NO REMOVERÁ A DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS FRANCIA.

Antonio Montenegro, gerente de Activos Mineros, en Expreso: Minería ilegal deja cuenta muy alta.

¡TERROR en BANGKOK ! calle se hunde y abre un socavón de 50 metros .

Roque Benavides y los retos para combatir informalidad en minería peruana Exclusiva de Expreso.

Gianni Hanawa, de Cirion, en diálogo con Expreso: La nube está transformando la minería.

Avance Expreso Gianni Hanawa cuenta cómo la nube y la IA transforman la minería.

Avance Expreso Roque Benavides habla sobre su legado, retos y visión para minería peruana.

SUSANA VILLARÁN ADMITE HABER RECIBIDO DINERO DE ODEBRECHT Y OAS INVITADO: JULIO RODRÍGUEZ.

Jimena Sologuren, presidenta de Perumin 37: "Tramitología debe ser eficiente".

¡TOMÁS GÁLVEZ ES EL NUEVO FISCAL DE LA NACIÓN INTERINO! INVITADO: PEDRO CHÁVARRY.

Juan Maguiña, arquitecto: Transporte ferroviario en Lima, Tren Bioceánico y Megared Subcontinental.

Jaime Honores: El Gobierno Digital tiene como objetivo acercar el Estado al ciudadano.

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA DE LAS FLORES AMARILLAS.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Descubrimiento del complejo arqueológico «Gran Pajatén»

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Fallecimiento de Raúl Porras Barrenechea

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Nacimiento de Google

Nacimiento de Google

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

