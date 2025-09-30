GRABADO el 30-09-2025

¡ FuerteTERREMOTO EN FILIPINAS ! Imágenes impactantes

Según autoridades locales, al menos hay un fallecido tras el terremoto de 6.9 en Filipinas. El sismo causó daños severos a la iglesia de Santa Rosa de Lima, patrona de Filipinas, en el municipio de Daanbantayan. loúltimo noticiasperu filipinas sismo terremoto santarosadelima

Alejandro Muñante cuestiona a fiscales del equipo Lava Jato por no ir al Congreso.

Norma Yarrow responde ante negativa de Tomás Gálvez: ''Se le arrugaron las boloñas''.

JOSÉ MIGUEL CASTRO, TESTIGO CONTRA SUSANA VILLARÁN, FUE SILENCIADO INVITADO: JORGE VILLENA.

Norma Yarrow respalda ley de jueces sin rostro ante casos de criminalidad sistemática.

Patricia Juárez respalda que José Domingo Pérez siga en caso Susana Villarán.

Congresista Eduardo Salhuana rechaza violencia contra la PNP y acusa a ONG de manipular derechos.

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, confirma próxima ley orgánica del Ministerio Público.

¡VIOLENTA MARCHA! Policía sufre quemadura en protesta .

VIOLENTA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Y COBARDÍA DE TOMÁS GÁLVEZ GASTÓN RODRÍGUEZ Y RODRIGO RURUSH.

ESTADOS UNIDOS ENVIARÁ CARTA DE QUEJA AL PERÚ POR TREN LIMA-CHOSICA INVITADO: ISMAEL BENAVIDES.

¡DESESPERADA! DELIA ESPINOZA ACUDE A CIDH PARA ANULAR SU SUSPENSIÓN INVITADO: LUIS PACHECO.

CAYÓ 'EL MONSTRUO' : ¿Qué se sabe de su llegada a Perú ?.

¡RETROCEDIÓ! TOMÁS GÁLVEZ ANUNCIA QUE NO REMOVERÁ A DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS FRANCIA.

Antonio Montenegro, gerente de Activos Mineros, en Expreso: Minería ilegal deja cuenta muy alta.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

