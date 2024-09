Rigser Ortiz, un reconocido artista urbano que da vida a una estatua viviente en el Jirón de la Unión, expresó su indignación tras la intervención del área de fiscalización de la Municipalidad de Lima.



Durante su presentación, al menos 12 trabajadores ediles le decomisaron su mesa de ajedrez, pieza clave de su acto, y le impusieron una multa de más de S/1 500 por comercio ambulatorio no autorizado.



Ortiz, quien lleva 18 años en el arte urbano, expresó su indignación y dolor, ya que su trabajo no solo es su medio de vida, sino también una expresión artística. "Me arrancharon como a un delincuente", denunció el artista.



DENUNCIAN FALTA DE RESPUESTA



Desde el 2015, Ortiz y otros 15 artistas han buscado regular su actividad en los espacios públicos, pero afirman que no han recibido respuestas claras por parte de la administración del alcalde Rafael López Aliaga.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 20/09/2024



