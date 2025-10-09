ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 9 de octure del 2025
Fe de Erratas AGUA MARINA: ATACADOS EN PLENO CONCIERTO - ATV.
Alcalde de SJL revela y detalla todos los problemas que vive el distrito.
Gobierno anuncia la creación de la unidad especial policial contra la extorsión en 15 días.
¡Indignante! Policías detienen a ingeniero por error en Tumbes.
¡Le abrió la puerta a su verdugo! Odontología es baleado en su consultorio de Independencia.
ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 9 de octure del 2025.
'Secretos de cocina': Prepara unas berenjenas a la parmesana con Sandra Plevisani.
Familia pide desesperadamente ayuda por joven ahogado en la playa León Dormido.
ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 09 de Octubre de 2025.
Desalmado envenena perritos y provoca la indignación de todos los vecinos.
Médico revela estado de salud de dos músicos de Agua Marina: "Los pacientes no están en riesgo".
¡Más de 25 casquillos de bala! Así se planeó el terrible atentado contra Agua Marina.
Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras balacera durante concierto en Chorrillos.
Pareja de animador de Agua Marina: "Tendrá una cirugía en las próximas horas".
ATV Noticias Central: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025.
Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.
