GRABADO el 14-08-2025

Martín Vizcarra: Dictan prisión preventiva de 5 meses

EnVivo: El expresidente Martín Vizcarra se encuentra a la espera de ser trasladado a un penal, luego de la sentencia dictada por el Poder judicial de 5 meses de prisión preventiva. Vizcarra pasó la noche en la carceleta judicial. ¿Tras la prisión preventiva, continúa la prisión definitiva?, qué señala el proceso penal . Conversamos con el doctor James Rodríguez, abogado penalista, para comprender mejor este caso.



