GRABADO el 22-10-2025

VENEZUELA: avioneta EXPLOTA tras DESPEGAR y deja 2 MUERTOS LR

ACCIDENTE AÉREO EN VENEZUELA Una avioneta se estrelló poco después de despegar del aeródromo de Paramillo, en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. La aeronave se incendió tras el impacto y dejó al menos dos personas muertas, según confirmaron medios locales y equipos de rescate. De acuerdo con las primeras versiones de autoridades locales que llegaron al lugar, el siniestro ocurrió por una falla mecánica durante el despegue, lo que provocó que el piloto perdiera el control. Las autoridades aeronáuticas abrieron una investigación para determinar las causas exactas del accidente.

