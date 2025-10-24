GRABADO el 24-10-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

