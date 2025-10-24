GRABADO el 24-10-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.
claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico

la mañanera
la mañanera de hoy
claudia sheinbaum
la mañanera de hoy
claudia sheinbaum en vivo hoy
la mañanera de claudia sheinbaum
la mañanera de hoy en vivo gobierno de mexico
la mañanera de hoy en vivo
la mañanera de claudia sheinbaum hoy
la mañanera del pueblo

Desde La República - LR+

¿Apoyas el estado de emergencia en Lima y Callao? EnVivoLR.

LR NOTICIAS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

Ecuador: DANIEL NOBOA denuncia ser víctima de INTENTO de ENVENENAMIENTO LR.

MADURO y PETRO pactan liberación de 18 presos colombianos.

Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Trump bombardea décima embarcación en el Caribe y deja 6 muertos LR.

BLINDAJE EN LA PNP, RACISMO EN EL CONGRESO Y CRISIS FISCAL EN EL PAÍS LR NOTICIAS.

El 83,3 de peruanos desconfía de la PNP LR.

FUERZA POPULAR Y SU RACISMO CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡INÉDITO! Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días  HLR.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¿Apoyas el estado de emergencia en Lima y Callao? EnVivoLR

video

LR NOTICIAS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR

video

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR

video

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR

video

Ecuador: DANIEL NOBOA denuncia ser víctima de INTENTO de ENVENENAMIENTO LR

video

MADURO y PETRO pactan liberación de 18 presos colombianos

video

Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

Trump bombardea décima embarcación en el Caribe y deja 6 muertos LR

video

BLINDAJE EN LA PNP, RACISMO EN EL CONGRESO Y CRISIS FISCAL EN EL PAÍS LR NOTICIAS

video

El 83,3 de peruanos desconfía de la PNP LR

video

FUERZA POPULAR Y SU RACISMO CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

video

¡INÉDITO! Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días  HLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Día de las Naciones Unidas

Día de las Naciones Unidas

Día Internacional contra el Cambio Climático

Día Internacional contra el Cambio Climático

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Día Mundial contra la Polio

Día Mundial contra la Polio

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 24 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo