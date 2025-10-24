Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR
La Mañanera del Pueblo Hoy, 24 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.
claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico
la mañanera
la mañanera de hoy
claudia sheinbaum
la mañanera de hoy
claudia sheinbaum en vivo hoy
la mañanera de claudia sheinbaum
la mañanera de hoy en vivo gobierno de mexico
la mañanera de hoy en vivo
la mañanera de claudia sheinbaum hoy
la mañanera del pueblo
Desde La República - LR+
¿Apoyas el estado de emergencia en Lima y Callao? EnVivoLR.
LR NOTICIAS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.
FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.
Ecuador: DANIEL NOBOA denuncia ser víctima de INTENTO de ENVENENAMIENTO LR.
MADURO y PETRO pactan liberación de 18 presos colombianos.
Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR.
Trump bombardea décima embarcación en el Caribe y deja 6 muertos LR.
BLINDAJE EN LA PNP, RACISMO EN EL CONGRESO Y CRISIS FISCAL EN EL PAÍS LR NOTICIAS.
El 83,3 de peruanos desconfía de la PNP LR.
FUERZA POPULAR Y SU RACISMO CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.
¡INÉDITO! Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días HLR.
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.