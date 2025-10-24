GRABADO el 24-10-2025

¿Apoyas el estado de emergencia en Lima y Callao? EnVivoLR.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 27/10/25 La República - LR.

Ecuador: DANIEL NOBOA denuncia ser víctima de INTENTO de ENVENENAMIENTO LR.

MADURO y PETRO pactan liberación de 18 presos colombianos.

Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 24 de octubre 2025 EnDirectoLR.

Trump bombardea décima embarcación en el Caribe y deja 6 muertos LR.

BLINDAJE EN LA PNP, RACISMO EN EL CONGRESO Y CRISIS FISCAL EN EL PAÍS LR NOTICIAS.

El 83,3 de peruanos desconfía de la PNP LR.

FUERZA POPULAR Y SU RACISMO CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

¡INÉDITO! Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días  HLR.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

