GRABADO el 24-10-2025

Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR

Víctor Alvinez Mechato (63) perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la empresa Real Star en la Panamericana Sur, a la altura del puente Pentagonito, en San Borja.



El trágico hecho ocurrió luego de una discusión entre ambos conductores. Según testigos, el bus habría golpeado el espejo lateral del auto que manejaba Alvinez, un taxista con más de 40 años de experiencia. Molesto por el daño, el hombre adelantó la unidad y descendió para reclamar al chofer, identificado como Cristian Rodríguez Rojas. Sin embargo, este embistió a Alvinez, quien cayó al pavimento y fue arrollado.



Panamericana Sur

Transportista

Justicia

Atropello

