GRABADO el 24-10-2025

Piden justicia: taxista mu3re atropellado tras discusión con chofer con 22 papeletas EnVivoLR

Víctor Alvinez Mechato (63) perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la empresa Real Star en la Panamericana Sur, a la altura del puente Pentagonito, en San Borja.

El trágico hecho ocurrió luego de una discusión entre ambos conductores. Según testigos, el bus habría golpeado el espejo lateral del auto que manejaba Alvinez, un taxista con más de 40 años de experiencia. Molesto por el daño, el hombre adelantó la unidad y descendió para reclamar al chofer, identificado como Cristian Rodríguez Rojas. Sin embargo, este embistió a Alvinez, quien cayó al pavimento y fue arrollado.

Panamericana Sur
Transportista
Justicia
Atropello

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

