GRABADO el 11-08-2025

Ingemmet lanza alerta en casi 200 zonas críticas por lluvias, tras lo ocurrido en Ucayali.

ENVIVO: Ingemmet alertó que en casi 200 zonas de la selva peruana existen zonas consideradas como críticas y envió a grupos de geólogos a Ucayali, región donde se produjo el deslizamiento de la catarata Velo de la Novia, en Aguaytía, causando muertes y heridos. Nos explica el ingeniero Segundo Núñez, especialista en peligros geológicos del Ingemmet .



