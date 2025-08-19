GRABADO el 19-08-2025

CUARTO PODER Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva shorts

CUARTO PODER Caso Vizcarra: 5 meses de prisión preventiva shorts



Martín Vizcarra fue enviado a prisión preventiva por cinco meses. El Poder Judicial determinó que existe riesgo de fuga y nulo arraigo laboral y familiar.



