Condenan a Bermejo, Castillo insulta a Rospigliosi y más este 24 de octubre las10deldía
Conoce los detalles sobre la condena a Bermejo por 15 años, los insultos de Castillo al congresista Rospigliosi, la reincorporación del PNP Luis Magallanes y la presentación del padrón electoral por RENIEC.
reniec trvko dirincri louvremuseum
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
Desde La República - LR+
MARCHA 25 DE OCTUBRE EN VIVO: protestas contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso.
Milei puede perder todo en las elecciones legislativas LR.
Abogado de Dina Boluarte no descarta retorno de expresidenta a la política el próximo año HLR.
China y EE.UU. logran constructivos acuerdos comerciales en plena guerra arancelaria LR.
JNJ DECIDE QUE DELIA ESPINOZA NO VUELVA COMO FISCAL DE LA NACIÓN ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD.
Agua Marina anuncia retiro temporal de escenarios: ataque en pleno concierto fue el detonante LR.
Guillermo Bermejo irá a prisión: congresista es condenado a 15 años por terrorismo EnVivoLR.
TRUMP ESTALLA contra CARNEY y ROMPE RELACIONES COMERCIALES CON CANADÁ LR.
¡URGENTE! Guillermo Bermejo fue sentenciado a 15 años de prisión por afiliación al terrorismoHLR.
Señor de los Milagros vuelve al Callao: ¿A qué hora inicia la procesión y por dónde irá?.
Condenan a Bermejo, Castillo insulta a Rospigliosi y más este 24 de octubre las10deldía.
Trump incluye a Petro en lista de vinculados al narcotráfico LR.
¡'EL FRONTÓN' NO VA! Gobierno de Jerí descarta propuesta de Santiváñez de reabrir penal HLR.
TAXISTA mu3r3 atropellado tras discutir por choque shorts.
Implicado en mu3rt3 de madre e hija en SJL se excusa shorts.
Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.