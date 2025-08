GRABADO el 01-08-2025

Pamela López no tolera que la llamen vaga América Espectáculos (HOY)

Pamela López no tolera que la llamen vaga (HOY)



¡SE CANSÓ!

Durante una transmisión en vivo, Pamela López no toleró los comentarios que la calificaron de vaga y respondió fuerte y claro.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Pamela no tolera que la llamen vaga

00:45 Pamela responde fuerte y claro.



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA Zegarra negó fallo vigente y rechazó las denuncias shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Boluarte pidió permiso para viajar a Japón e Indonesia shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Practicando la risa millonaria shorts.

La Gran Orquesta Internacional sufrió un aparatoso accidente América Espectáculos (HOY).

Marcelo Tinelli viajó a Miami sin Milett Figueroa América Espectáculos (HOY).

Pamela López no tolera que la llamen vaga América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Pamela López no tolera que la llamen "vaga" shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Ezio Oliva y Karen Schwarz de viaje en carretera shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Dina Boluarte solicita permiso para viaje a Asia Edición Mediodía Noticias Perú.

Puente Miraflores-Barranco pasó prueba estructural Edición Mediodía Noticias Perú.

Ana Zegarra niega fallo vigente y rechaza denuncias Edición Mediodía Noticias Perú.

Captan instante que un auto cae en un enorme socavón Edición Mediodía Noticias Perú.

Cae red que secuestró a empresaria Domingo al Día Perú.

Peligroso delincuente del Tren de Aragua en perú Domingo al Día Perú.

Además hoy día 01 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.