Día de Santa Rosa de Lima: MML lanza plan de seguridad Primera Edición Noticias Perú
Este sábado 30 de agosto, la Municipalidad de Lima activará un plan especial de seguridad por la festividad de Santa Rosa de Lima. Se desplegarán 800 agentes municipales y drones en los alrededores del santuario, ante la masiva asistencia de fieles al pozo de los deseos ubicado en el Centro de Lima.
29 de agosto de 2025.
