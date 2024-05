#SamanthaBatallanos reveló todo en #cafeconlachevez : Su relación con Maicelo, lujos con Dan Bilzerian, su embarazo fallido, romances, sus viajes a Dubai y más. La modelo se confiesa en nuestro podcast y cuenta detalles de su tórrido romance con el boxeador #JonathanMaicelo y sus lujosos viajes por el mundo.



Acomódate en tu asiento y disfruta un café con harto 'chimi chimi'.



00:00 Inicio

05:10 | Sobre su reencuentro con Macícelo: Fue una decepción para las personas que me ayudaron

09:54 | Sobre Macícelo: Me dijo que había recapacitado

26:45 | Sobre Maicelo: El día que lo conocí pasó de todo.

57:00 | Sobre su viaje a Ibiza: gasté 8 mil euros en una semana,

58:10 | Sobre su viaje: Me llevaron al box de J Balvin y Zion

01:03:00 | Su máximo sueldo: Lo máximo fue como 12 mil dólares por cinco días

01:04:47 | Sobre el Miss Perú: Me quitaron la corona porque no estaba en las medidas

01:07:24 | Sobre el Doctor Fong: Es mi amigo, le confié mi cuerpo



