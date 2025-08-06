Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú
El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialer, aseguró que no hay controversia territorial con Colombia, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro. Autoridades locales en ambas fronteras pidieron diálogo y reafirmaron la cooperación binacional. El canciller peruano abordará el tema en una próxima visita oficial a Colombia.
ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú
6 de agosto de 2025.
