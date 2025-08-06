GRABADO el 06-08-2025

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú

El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialer, aseguró que no hay controversia territorial con Colombia, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro. Autoridades locales en ambas fronteras pidieron diálogo y reafirmaron la cooperación binacional. El canciller peruano abordará el tema en una próxima visita oficial a Colombia.

ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú

Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.

Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25

Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias

Síguenos en:
FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv
X América: http://bit.ly/twamericatv

Acerca de Edición Mediodía:
Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.

Acerca de América:
América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.

JuntémonosMás

Desde América Noticias

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY).

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY).

6 de agosto de 2025.

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú.

Santa Rosa: comunidad fronteriza reafirma su identidad Edición Mediodía Noticias Perú.

Proponen decreto para agilizar tren LimaChosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú.

¿Qué le dijo al oído Gian Piero Díaz a Renzo Schuller? América Espectáculos (HOY).

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Venden productos rescatados de contenedores shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Inició el Censo Nacional 2025 shorts.

Banda de marcas robó a empresarios tras salir del banco Cuarto Poder Perú.

'Anconeros': La historia detrás del trágico accidente Cuarto Poder Perú.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY)

video

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY)

video

6 de agosto de 2025

video

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú

video

Santa Rosa: comunidad fronteriza reafirma su identidad Edición Mediodía Noticias Perú

video

Proponen decreto para agilizar tren LimaChosica Edición Mediodía Noticias Perú

video

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú

video

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú

video

¿Qué le dijo al oído Gian Piero Díaz a Renzo Schuller? América Espectáculos (HOY)

video

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

EDICIÓN MEDIODÍA Venden productos rescatados de contenedores shorts

video

EDICIÓN MEDIODÍA Inició el Censo Nacional 2025 shorts

video

Banda de marcas robó a empresarios tras salir del banco Cuarto Poder Perú

video

'Anconeros': La historia detrás del trágico accidente Cuarto Poder Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo