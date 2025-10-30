GRABADO el 30-10-2025

REFUERZO DE LUJO PARA UNIVERSITARIO: ¿Llega Spinelli a Ate? ALIANZA busca ser PERÚ 2 Libero

Universitario va tras los pasos de Spinelli, delantero de Independiente del Valle y goleador nato. ¿Podrá el equipo de Fossati hacerse con los servicios del goleador argentino? Por su parte, Alianza Lima se prepara para cerrar el año de la mejor manera. Esto y más en Líbero desde las 2:00 p.m. con la conducción de Pedro Candela y Mauricio Ubillús.



Enlaces Útiles

Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6

Más noticias: https://libero.pe/

Facebook: http://bit.ly/38i9NcH

Twitter: http://bit.ly/31Hig6D

Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ

Desde Líbero

Flamengo jugará la final de la Libertadores2025 y celebró su pase con FRASE utilizada por la 'U'.

FICHAJE DE ENSUEÑO PARA LOS BLANQUIAZULES ¿ALIANZA logrará el ansiado PERÚ 2? Libero.

AL RITMO DE GALLO NEGR0 UNIVERSITARIO CELEBRÓ LA FIESTA DEL TRICAMPEONATO Líbero.

Eryc Castillo CONFIESA actitud de Néstor Gorosito tras derrotas de Alianza Lima Líbero.

REFUERZO DE LUJO PARA UNIVERSITARIO: ¿Llega Spinelli a Ate? ALIANZA busca ser PERÚ 2 Libero.

RACING CLUB VS FLAMENGO EN VIVO COPA LIBERTADORES 2025 SEMIFINALES VUELTA Líbero.

LANÚS U. DE CHILE VER EN VIVO partido por el pase a la FINAL de la Sudamericana.

¿Refuerza al compadre? Universitario va en busca de jugador de Alianza Lima Líbero.

¿Listo para avanzar? Líbero.

PALMEIRAS LDU: dónde y a qué hora ver por semifinales de Copa Libertadores Líbero.

UNIVERSITARIO, el más campeón, ¿ES EL MÁS GRANDE DE PERÚ? Libero.

MENDOZA le dedica FUERTE FRASE a VALERA y señala que el crema "no es mejor delantero que él".

Con Crédito Brilla de gas natural Quavii solo necesitas tu DNI y recibo Líbero.

Alianza Lima quiere dar el golpe y busca fichar a tricampeón con Universitario Líbero.

PEÑAROL PLAZA COLONIA VER EN VIVO partido por la FINAL de la COPA URUGUAY 2025.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Líbero

Todos los videos desde Líbero en Youtube.