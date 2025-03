GRABADO

PERÚ VS BOLIVIA EN VIVO ELIMINATORIAS 2026 Stream Depor

La selección peruana se enfrenta a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido está programado para las 8:30 p.m. hora local y será transmitido en vivo por Depor. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos: Perú, ubicado en la última posición con 7 puntos, busca una victoria que lo acerque a la zona de repechaje, mientras que Bolivia, con 13 puntos, pelea por mantenerse en puestos de clasificación.



Bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez, quien debuta al mando de la 'Blanquirroja', Perú alineará a jugadores experimentados como Paolo Guerrero y Renato Tapia. Por su parte, Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, contará con figuras como Ramiro Vaca y Marcelo Moreno. Este encuentro es crucial para las aspiraciones de ambas selecciones en su camino al Mundial 2026. No te pierdas la cobertura completa y el minuto a minuto en Depor.



peruvsbolivia eliminatorias2026 peruenvivo



Desde Diario Depor

Además hoy día 21 de Marzo en el calendario del Perú.

