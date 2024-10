El abogado penalista, Andy Carrión, se pronunció luego que gremios de transportistas anunciaron que rompieron diálogo con el Congreso de la República, tras no llegar a un acuerdo para derogar la cuestionada ley 32108 y así levantar el paro.



En entrevista para 2024 en 24 Horas, el jurista cuestionó las polémicas propuestas legislativas que viene aprobando el Parlamento en materia de seguridad ciudadana, las cuáles van en contra de los intereses de la población.



"El Congreso de la República no está en sintonía con la población [...] debemos de reprochar al Congreso de la República que estas últimas normas que ha venido dando, reformando algunas otras, no le está haciendo un gran favor a la reducción de los índices de criminalidad", dijo.



RESPONSABILIDAD DEL EJECUTIVO



No obstante, Andy Carrión precisó que el primer responsable de esta situación de inseguridad que vive el país es el Poder Ejecutivo: "Desde mi perspectiva, el primer responsable del incremento de índices de criminalidad, ya sea extorsión o algunos otros, es el Poder Ejecutivo y en segundo lugar el Congreso", sostuvo.

