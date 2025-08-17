GRABADO el 17-08-2025

Multitud en Tel Aviv exige a Netanyahu negociar con Hamás por los rehenes LR

Cientos de miles de israelíes tomaron las calles de Tel Aviv para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu que llegue a un acuerdo con Hamás y priorice la liberación de los rehenes en Gaza. La protesta, liderada por familiares de los cautivos, reunió a más de 400.000 personas en la llamada Plaza de los Rehenes. Críticas directas al primer ministro y a Donald Trump marcaron la jornada, en un claro reclamo social por detener la ofensiva militar y salvar vidas.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

