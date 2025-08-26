GRABADO el 26-08-2025

Barcos y Valera: choque explosivo en el clásico del fútbol peruano VamosAlVar SEGMENTO

Analizamos la tensión entre Hernán Barcos y Alex Valera durante el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima en el Monumental por el Clausura 2025. En Vamos Al Var debatimos sobre la reacción de Barcos, lo que pudo generar el conflicto y las posibles causas de este enfrentamiento en cancha.Mira a Alan Diez, Jesús el 'Tanke' Arias y a Pedro García desarrollando está polémica.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 26/08/2025 ADNRPP.

Ministro Jorge Montero advierte sobre los riesgos de la minería ilegal en Perú ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO ¿LOS PERUANOS GASTAMOS MÁS PORQUE GANAMOS MÁS? PUROSFACTOS.

Primer trasplante de pulmón animal en una persona funciona durante nueve días SHORTRPP.

Día Internacional del Perro: un llamado a la tenencia responsable y la adopción RPPMUNDO.

Colegio en San Juan de Lurigancho adopta clases virtuales tras amenazas de extorsión ROTATIVARPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 26/08/2025 ROTATIVARPP.

¿Pueden los órganos de animales resolver la falta de donantes humanos? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Juan José Santiváñez plantea una reforma de justicia ROTATIVARPP ENTREVISTA.

El reto del empleo juvenil: informalidad y falta de oportunidades Shortrpp.

Desafíos laborales para jóvenes en Perú: crece el riesgo de economía informal ROTATIVARPP.

LOS ELEGIDOS: Ibáñez y la lista de Perú para la ÚLTIMA FECHA de las Eliminatorias VAMOSALVAR.

Barcos y Valera: choque explosivo en el clásico del fútbol peruano VamosAlVar SEGMENTO.

ENVIVO ENCENDIDOS 26/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 26/08/2025 ROTATIVARPP.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.