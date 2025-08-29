Cáncer infantil: deficiencias en el sistema de salud ROTATIVARPP ENTREVISTA
La atención a menores de edad con cáncer en nuestro país enfrenta serias dificultades, según un reciente informe de RPP Data que reveló que solo existen 27 oncólogos pediátricos para más de 1,800 casos. Hugo Huamán, adjunto del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, comentó sobre las deficiencias estructurales del sistema de salud peruano. Además, presentó algunas recomendaciones para abordar esta problemática.
