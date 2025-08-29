UTC vs U en Trujillo: "EL TORNEO TIENE QUE SER IGUAL PARA TODOS", reclama Sporting Cristal FCCRPP
Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, expresó la molestia de la institución por la programación del UTC vs Universitario en Trujillo. "El torneo tiene que ser igual para todos", aseguró.
