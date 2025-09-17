GRABADO el 17-09-2025

¿CÓMO LLEGAN LOS BOMBEROS A UN INCENDIO EN PLENO CAOS?, VÍVELO MAÑANA A LAS 5 P.M. El Comercio

Mientras tú ves este video hay al menos 10 emergencias siendo atendidas por los bomberos. Emergencias reales, con riesgos reales. Pero ser bombero voluntario en el corazón de la capital, entre calles colapsadas, almacenes clandestinos con materiales inflamables es otra historia. Una historia que casi nadie ve. Esta vez tú vas a vivirla con nosotros.



Este jueves a las 5 p.m. te llevamos en tiempo real (IRL) al centro del caos.Vas a ver cómo es llegar a una emergencia cuando cada segundo cuenta. Porque esto, también, PasaEnLaCalle.



Conéctate en YouTube o TikTok de El Comercio y encuéntranos en Kick como Pasa en la Calle.



