GRABADO el 17-09-2025

¿CÓMO LLEGAN LOS BOMBEROS A UN INCENDIO EN PLENO CAOS?, VÍVELO MAÑANA A LAS 5 P.M. El Comercio

Mientras tú ves este video hay al menos 10 emergencias siendo atendidas por los bomberos. Emergencias reales, con riesgos reales. Pero ser bombero voluntario en el corazón de la capital, entre calles colapsadas, almacenes clandestinos con materiales inflamables es otra historia. Una historia que casi nadie ve. Esta vez tú vas a vivirla con nosotros.

Este jueves a las 5 p.m. te llevamos en tiempo real (IRL) al centro del caos.Vas a ver cómo es llegar a una emergencia cuando cada segundo cuenta. Porque esto, también, PasaEnLaCalle.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

