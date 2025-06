GRABADO el 24-06-2025

Cusco vive el Inti Raymi con miles de turistas

El Cusco se encuentra inmerso en las celebraciones del Inti Raymi, una de las festividades más emblemáticas del calendario andino. La escenificación del ritual al dios sol comenzó en el templo del Coricancha, donde los actores dieron inicio a una representación ancestral que cautivó a los asistentes. Posteriormente, el evento se trasladó a la Plaza Mayor de la ciudad, congregando a miles de visitantes peruanos y extranjeros.



Entre los asistentes se recogieron diversas impresiones, muchas de ellas cargadas de emoción y admiración. Me encanta el Inti Raymi, de verdad se siente una energía muy buena, señaló una turista visiblemente emocionada. Otros destacaron el detalle de los vestuarios y la entrega de los intérpretes en escena. Una visitante proveniente de Venezuela calificó el espectáculo como espectacular y aseguró que recomendaría la experiencia a sus compatriotas.



Sacsayhuamán aguarda la última escena



Si bien muchos lograron presenciar toda la ceremonia, no todos corrieron con la misma suerte. Un grupo de visitantes chilenos llegó sobre el final de la presentación en la Plaza Mayor, tras un viaje de más de 24 horas. Tuvimos que venir directo desde el terminal porque nuestras habitaciones aún no estaban listas, explicó una de las viajeras. A pesar de ello, destacaron la belleza de lo que alcanzaron a ver y manifestaron su intención de asistir a la parte final en Sacsayhuamán.



La celebración continuará en horas de la tarde con la esperada representación final en la explanada de Sacsayhuamán. El fervor cultural y turístico continúa creciendo en Cusco, mientras miles de personas se preparan para el cierre de esta tradicional ceremonia que cada 24 de junio revive el esplendor del Imperio Incaico.





