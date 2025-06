GRABADO el 24-06-2025

Madre de enfermera desparecida en Trujillo desde febrero: Pido ayuda al señor Acuña

Hace más de tres meses Nayeli Davalos, quien se desempeñaba como enfermera, fue reportada como desaparecida en Trujillo, y con el paso de las semanas, su cuerpo habría sido encontrado su cuerpo en Virú, sin embargo, la madre de Nayeli brindó detalles de los últimos momentos que pasó junto a su hija.



El 23 de febrero fue la última vez que vi a mi hija en casa. Ella salía a una entrevista de trabajo y hasta el día de hoy no vuelve aparecer () No supe nada de ella, porque se comunicó con su papa, quien estaba esperando el carro que la iba a recoger, declaró.



Asimismo, la progenitora de Nayeli Davalos recordó que su primogénita llegó a brindar su ayuda en la tragedia del Real Plaza de Trujillo, el cual terminó con la vida de más de cinco personas y dejó decenas de heridos.



PIDE AYUDA A LAS AUTORIDADES



A pesar de que se compartió la noticia de haber encontrado el cuerpo de su hija, la madre de Nayeli no cree que sea el cadáver de ella, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que le brinden el apoyo necesario. Creo que mi hija puede estar viva () Le pido al señor César Acuña que me brinde ayuda.





