Delia Espinoza defiende su permanencia como fiscal de la Nación: No es desacato, es la ley

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reiteró este lunes su rechazo a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides en el cargo, afirmando que su actuación se enmarca en la legalidad y no constituye desacato. Me eligieron democráticamente en virtud del artículo 158 de la Constitución. No estoy desobedeciendo una orden, estoy defendiendo el Estado de derecho, afirmó.



Espinoza recalcó que su designación como fiscal de la Nación fue ratificada por unanimidad por la Junta de Fiscales Supremos y que, hasta el momento, la JNJ no ha entregado documentación completa que respalde su resolución. Recibí una resolución incompleta, sin la firma de todos los miembros del pleno, lo cual contraviene expresamente la ley, puntualizó.



La titular del Ministerio Público también señaló que continuará con todos los procedimientos legales necesarios para demostrar la supuesta ilegitimidad de la decisión emitida por la JNJ. A su juicio, esta situación genera un grave precedente institucional y vulnera el principio de autonomía del Ministerio Público.



PIDE ACTUAR CON RESPONSABILIDAD



Por ello, exhortó a las instituciones del Estado a actuar con responsabilidad y a no ceder ante presiones externas. Lo que se defiende aquí no es un cargo, sino la constitucionalidad del proceso y el respeto por la institucionalidad democrática, concluyó Espinoza, en medio de un conflicto que aún no encuentra solución definitiva.

