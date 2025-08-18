GRABADO el 18-08-2025

Encuesta revela alto rechazo a Boluarte y reacción del MIDIS Primera Edición Noticias Perú

Según la última encuesta de Datum, la presidenta Dina Boluarte registra un 96 de desaprobación, el nivel más alto desde el inicio de su mandato. La ministra Leslie Urteaga respondió afirmando que el gobierno sigue enfocado en trabajar por la población. También presentó un nuevo programa de desayunos escolares y anunció inversiones sociales en Loreto, destacando el compromiso del MIDIS con las poblaciones vulnerables.



LO ÚLTIMO en PrimeraEdición FedericoSalazar VerónicaLinares, Noticias Perú



Acerca de Primera Edición:

Veracidad, agilidad y carisma. Primera Edición es el primer contacto del público con la más variada información sobre política, actualidad, economía y mucho más.



Conducido por Federico Salazar y Verónica Linares.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



18 de agosto de 2025.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

