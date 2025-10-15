GRABADO el 15-10-2025

Arequipa es sede del X Congreso sobre el idioma español ADNRPP DESPACHO

Fernando Carvallo informa desde Arequipa, donde se inaugura el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), un evento que reúne a destacadas figuras del mundo cultural y académico en torno al futuro del idioma español.



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía inmobiliaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles!



Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4k1dubx



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 15/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

MML denuncia presunto sabotaje a cámaras de videovigilancia de la capital RPPDESPACHO.

MILETT FIGUEROA y MARCELO TINELLI culminan GRABACIONES de 'Los Tinelli' RPPDESPACHO DESPACHO.

Paola Rosenberg, diseñadora peruana, nos cuenta cómo nació su marca de ropa shortrpp.

Ministro del Interior anuncia reforma en la Policía para remover a los malos elementos shortrpp.

Nuevo ministro del Interior evalúa estado de emergencia y toque de queda ante inseguridad ADNRPP.

¿Puede el PRESIDENTE JERÍ reducir MINISTERIOS en su gobierno de transición? SEGMENTO PurosFactos.

El Rey Felipe VI Inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Proponen al presidente Jerí el retiro de Perú de la Corte IDH para aplicar pena de muerte ADNRPP.

Ministro del Interior advierte que no habrá espacio para corrupto dentro de la POLICÍA ADNRPP.

Explosión de vehículo en Ecuador deja un fallecido y dos heridos SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO ¡FECHA CONFIRMADA! SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO SE JUEGA EL 23 DE OCTUBRE TOCOYMEVOY.

Alcalde de SMP pide un estado de emergencia distinto contra la delincuencia ADNRPP.

Arequipa es sede del X Congreso sobre el idioma español ADNRPP DESPACHO.

Gabinete de transición: ¿Quiénes son los ministros que causan controversia? SEGMENTO PurosFactos.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.