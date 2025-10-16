Acta confirma que Eduardo Ruiz murió de un DISPAR0 en el tórax ENCENDIDOSRPP DESPACHO
Durante las protestas en el Centro de Lima, Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz perdió la vida tras recibir un impacto de bala en el tórax, según el acta forense firmada a las 4:12 a.m. del 16 de octubre. Su cuerpo fue trasladado sin vida al Hospital Loayza y luego a la Morgue Central de Lima para las diligencias fiscales correspondientes.
