GRABADO el 16-10-2025

"No podemos criminalizar la protesta", señaló congresista Flor Pablo ADNRPP ENTREVISTA

La congresista Flor Pablo criticó el accionar de la Policía Nacional, a la que acusó de acorralar y gasear a manifestantes pacíficos, al tiempo que rechazó los actos violentos y pidió no criminalizar la protesta ciudadana.

Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 16/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Eduardo Ruiz Sanz falleció por un impacto de bala en el tórax, según acta ShortRPP.

Flor Pablo anuncia moción de censura tras violencia en marchas ResumenADN.

Amigo de fallecido tras protestas: "se ve que el terna d1spara" ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Acta confirma que Eduardo Ruiz murió de un DISPAR0 en el tórax ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Rolando Arellano: "A pesar de la política, la economía no se ha detenido" ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO PROTESTAS EN LIMA: ¿SE JUEGA EL ALIANZA LIMA VS. SPORT BOYS? TOCOYMEVOY.

Panorama en exteriores del Palacio de Gobierno a la espera de actividades de Jerí ENCENDIDOSRPP.

¿Cómo influye el mestizaje en la evolución de la lengua y la literatura? ADNRPP DESPACHO.

Autor de disparo que provocó muerte de Eduardo Ruiz habría sido identificado, indicó Reggiardo.

Ciudadanos convocan marcha en demanda de justicia por Eduardo Ruiz SEGMENTO PurosFactos.

Reggiardo: cámaras habrían identificado al presunto autor de los DISPAR0S ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 16/10/2025 ADNRPP.

¿Qué debería hacer el gobierno por fallecimiento de una persona tras protesta?SEGMENTO PurosFactos.

"No podemos criminalizar la protesta", señaló congresista Flor Pablo ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 16/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

Eduardo Ruiz Sanz falleció por un impacto de bala en el tórax, según acta ShortRPP

video

Flor Pablo anuncia moción de censura tras violencia en marchas ResumenADN

video

Amigo de fallecido tras protestas: "se ve que el terna d1spara" ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Acta confirma que Eduardo Ruiz murió de un DISPAR0 en el tórax ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Rolando Arellano: "A pesar de la política, la economía no se ha detenido" ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO PROTESTAS EN LIMA: ¿SE JUEGA EL ALIANZA LIMA VS. SPORT BOYS? TOCOYMEVOY

video

Panorama en exteriores del Palacio de Gobierno a la espera de actividades de Jerí ENCENDIDOSRPP

video

¿Cómo influye el mestizaje en la evolución de la lengua y la literatura? ADNRPP DESPACHO

video

Autor de disparo que provocó muerte de Eduardo Ruiz habría sido identificado, indicó Reggiardo

video

Ciudadanos convocan marcha en demanda de justicia por Eduardo Ruiz SEGMENTO PurosFactos

video

Reggiardo: cámaras habrían identificado al presunto autor de los DISPAR0S ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 16/10/2025 ADNRPP

video

¿Qué debería hacer el gobierno por fallecimiento de una persona tras protesta?SEGMENTO PurosFactos

video

"No podemos criminalizar la protesta", señaló congresista Flor Pablo ADNRPP ENTREVISTA

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

Día de la Educación Inclusiva

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 16 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo