Las ganas de beber licor gratis los llevaron a saquear un camión volcado. En la ciudad de Chincha, un camión tráiler que trasladaba gran cantidad de cajas de botellas de vino y champagne se despistó en su camino.



Los testigos del hecho no brindaron auxilio a los ocupantes del vehículo accidentado, solo se limitaron a tomar las botellas que podían.



Este hecho provocó que el cargamento se desprenda de la carrocería y gran parte de su mercadería quede regada en la pista.



No hubo heridos, pero sí un saqueo



Afortunadamente en este accidente no se registró personas heridas, sin embargo, en redes sociales se viralizó el video en el que pasajeros de un bus interprovincial lejos de prestar ayuda, se robaron las cajas con productos vitivinícolas.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 10/11/2024



