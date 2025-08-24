GRABADO el 24-08-2025

Ladrones roban 70 mil soles de casa de cambio en Arequipa

En la ciudad de Arequipa, se registró un violento asalto en una casa de cambio, cuando tres sujetos ingresaron a la agencia armados, apuntaron a todos, robaron el botín y huyeron en una camioneta negra, que los esperaba afuera del local.



Las cámaras de seguridad de la casa de cambio grabaron todo el hecho y en las imágenes se observa cuando ingresan los hampones con pasamontañas y vestidos con casacas y pantalones negros.



Había mujeres y niños en el lugar



En solo segundos se llevaron 70 mil dólares en efectivo, sin importarles la presencia de las mujeres ni de los niños que estaban en el lugar.



Tras el asalto, agentes de la Policía de Águilas Negras, Divincri y de Robos, cercaron el lugar para recabar mayor información del asalto y dar con los asaltantes.









